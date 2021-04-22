14 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

Van'dan Bitlis'e karayolu ile düzensiz göçmen taşınacağı bilgisi üzerine bölgede tedbir alındı. Jandarma ekipleri ihbara uyan 14 kişilik minibüsü Yolalan Beldesi karayolunda durdurdu.

Minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 67'si Afgan 1'i de Pakistan uyruklu toplam 68 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunduğu belirtilen İ.Y. ise gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 322 bin 728 Türk lirası idari para cezası kesildi. Organizatörlük yaptığı belirtilen İ.Y. hakkında da adli işlem başlatılırken, yakalanan 68 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç idaresine teslim edildi.