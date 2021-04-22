AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yılını millet olarak büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş ve halkımızın kendi kaderini kendisinin belirlediği yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. 23 Nisan, Türk milletinin yeniden şahlanışıdır. Gazi Meclis, milletinden aldığı güç ve inançla, tüm dünya milletlerine örnek olan bir ulusal kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırmış ve sonsuza dek yaşayacak büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temellerini dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıyla taçlandırmıştır. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olma unvanını taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın da tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen corona virüsü pandemisi nedeniyle kutlamalar belki eskisi gibi meydanlarda ve statlarda gerçekleştirilemese de, Türk milleti bu iki büyük mutluluğu en müstesna duygularla idrak etmekte ve büyük bir gurura ortak olmaktadır. Bu inançla, başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimiz ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum."