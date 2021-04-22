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Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan resmi tatilde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:33 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:42

23 Nisan’da , çalışıyor mu? 23 Nisan resmi tatilde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda resmi kurumlar kapalı olurken , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe yani hafta içine denk geliyor. Eczacılar Birliği kararlarına göre resmi tatillerde eczaneler tatil oluyor. Buna göre 23 Nisan’da , çalışıyor mu sorusu yanıt bulurken nöbetçi eczaneler açık olacağı biliniyor.

ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Bunun sebebi ise yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasıdır. Her yıl resmi tatil günlerinde , çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, kargo, noter gibi yerlerin kapalı olduğu, eczanelerin nöbetçi usulü çalıştığı biliniyor. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak. 23 Nisan'da eczaneler açık mı sorusu yanıt buldu. Buna göre resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken eczanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 23 Nisan Cuma günü kapalı olacak.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da bulunan eczanelerin mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak güncellendi.

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

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23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan resmi tatilde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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