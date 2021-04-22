23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan resmi tatilde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken eczane çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda resmi kurumlar kapalı olurken eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe yani hafta içine denk geliyor. Eczacılar Birliği kararlarına göre resmi tatillerde eczaneler tatil oluyor. Buna göre 23 Nisan’da eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt bulurken nöbetçi eczaneler açık olacağı biliniyor.

Eczane çalışma saatleri ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Bunun sebebi ise yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasıdır. Her yıl resmi tatil günlerinde eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, kargo, noter gibi yerlerin kapalı olduğu, eczanelerin nöbetçi usulü çalıştığı biliniyor. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak. 23 Nisan'da eczaneler açık mı sorusu yanıt buldu. Buna göre resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken eczanelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;