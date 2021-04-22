2'inci sınıf öğrencisi Eda Kocaeli’nin başkanı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını İzmit Emek Dayanışma İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Eda Atalay'a devretti. Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu ifade eden Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çocuklar bizim her şeyimiz, onların yaşamlarında güzelliklerin hakim olması ve aydınlık gelecekleri için fedakarlıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bu koltuğu kendisine verdiği için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Atalay, "Ben arkadaşlarım ile birlikte 2 yıldır 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayabilmek için bir önerim var. Haydi büyükler aşıya" dedi. Ziyaret sırasında Başkan Büyükakın, öğrenci Atalay'a "Ben okula gideyim sen başkanlık yap" teklifine bulundu. Başkan Büyükakın'ın teklifine Atalay "Efendim siz başkan olarak daha iyisiniz diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.





EDA'NIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİLECEK



Çocuk bayramı dolayısı ile başkanlık koltuğuna oturan öğrenci Atalay, İzmit Emek Dayanışma İlk ve Ortaokuluna Resim ve Müzik Atölyesi, Okul Kütüphanelerinin büyütülmesi ve arkadaşları ile rahatça spor yapabilecekleri yeni spor alanların oluşturulmasını istedi. Başkan Büyükakın, Atalay'ın isteklerini "Tamam Başkanım" şeklinde cevapladı ve isteklerin yerine getirileceğini ifade etti.