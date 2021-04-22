CHP’de “kilitli kapı” skandalında ikinci perde

Geçtiğimiz hafta, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerine ilişkin haberlerin ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı konunun iç yüzünü anlatmak için bir basın toplantısı düzenledi. Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri'nin de hazır bulunduğu toplantıda, iddiaların asılsız ve yersiz olduğunu açıklanırken basın mensuplarının karşısına atlayan CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan, ulusal basında yer alan haberlerin tamamen doğru olduğunu ve kilitli kapılar ardında baskı gördüklerini söyleyince, toplantı Aslan aleyhine protesto alkışlarıyla karıştı.

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP ilçe yöneticileri ve partililerin tepki gösterdiği İsa Aslan, Ayvalık Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı öncesinde parti binasında bir imar alanı ile ilgili konuda kendilerine "evet" oyu kullanmaları konusunda baskı yapıldığını ve buna itiraz ettikleri sırada da da toplantı yaptıkları salonun kapısının kilitlendiğini savundu.

Konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden İsa Aslan, yaşadıkları olayla ilgili önümüzdeki günlerde geniş çapta bir açıklama yapacağını söyledi.

İsa Aslan'ın bahsettiği kapı kilitlenmesi konusunun tamamen yanlış anlaşılan bir durum olduğunu savunan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'da, pandemi nedeniyle grup toplantısını parti binasının ikinci katında değil, daha geniş olan alt kattaki salonda yaptıklarını belirterek, "Ancak parti binamızın ana giriş kapısı sürekli partililer ve vatandaşlar tarafından açılıp, yaptığımız toplantının kesilmemesi için kapıyı kilitledik. Ama bazı belediye meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuyu çarpıtarak, kapının üzerlerine kilitlendiğini iddia ettiler. Oysa böyle bir amacımız asla yoktu. Tabi bu durumu sosyal medyadaki bazı kalemşörlerle, yandaş basın farklı bir şekilde empoze ederek bu hale getirdi." dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyeleri'nden Dilek Saraçoğlu ile Onur Satıcı da, aynı toplantıda kendilerinin de bulunduğunu ve yaşanılan hadisenin aynen İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın anlattığı gibi olduğu ifade ettiler.