Kızını boğup intihar etti! "Tek sorumlu eşimdir" diye not bıraktı

İş dünyasını sarsan olay İstanbul'u Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir'de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürüp, 6 sayfalık bir not yazdıktan sonra silahla intihar etti.

EŞİ EVE GELİNCE ŞOKE OLDU

Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz eve geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlattı.

"BU OLAYIN TEK SORUMLUSU EŞİMDİR" DİYE NOT BIRAKTI

Yılmaz'ın intihar etmeden önce 6 sayfalık bir not bıraktığı ve yazdığı notta eşi Serap Yılmaz'ın kendisini aldattığını öne sürerek "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" dediği ileri sürüldü. Baba ve kızın cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Serap Yılmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve kızın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri bugün Büyükçekmece'de toprağa verildi.