Şanlıurfa'da ilk yardım eğitim merkezi açıldı

Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan: "Kızılay Sadece kan hizmetleri değil, Kızılay sadece yardım hizmetleri değil, Kızılay sosyal alanda, kültürel alanda gençlik alanında olsun her türlü hizmeti vermeye devam etmektedir. Biz bir iyilik hareketiyiz bu iyilik hareketi içerisinde gönüllülerimizle birlikte İnşallah sizlerinde desteğiyle daha verimli hale geleceğiz. Hedeflerimiz büyük Şanlıurfa gelişen bir kent hem genç nüfusuyla, Hem jeopolitik özellikleriyle Şanlıurfa gerçekten önemli bir şehrimiz. Kızılay'ımız gerekli hizmeti en uç noktaya vermektedir'' dedi.

ŞANLIURFA'YA MERKEZ KAZANDIRIYORUZ

Genel Başkan Kerem Kınık: "Şanlıurfa'ya merkez kazandırıyoruz onun için birlikteyiz ve ilkyardım eğitim merkezimiz ülkemiz genelinde 25 ilde ve 33 küsur olarak faaliyete geçiyor. İlkyardım malumunuz toplumda sadece sağlıkçıların değil bütün insanların bilmesi gereken bir yetenek. Amacımız hem bireyleri hem toplumumuzu daha dirençli hale getirmek ilk yardım kültürü de bunlardan bir tanesi bu 33 merkezimizde sertifikalı eğitimler veriyoruz yani ilk yardımı yapma hakkı olan ilk yap yardım yapma yetkisi olan insanlar burada yetiştirilecek ama Kızılay'a kalemimiz aracılığıyla da toplumumuzda yaygın olarak afet bilinci ve ilk yardım kültürü ile alakalı da yaygın seminerler eğitimler veriyoruz amacımız ilk yardım merkezi kalmamış bir ülkemizde bir il veya ilçe kalmamışım olması yani bini aşkın bir merkezden bahsediyorum her ilçemiz her şubemiz bu ilk yardım merkezine eğitim merkezine kavuşacak ki toplumumuzdaki her kesimi geride kimseyi bırakmadan bu anlamda ilk yardım konusunda eğitelim ben özellikle çok boyutlu hizmetleri noktasında Şanlıurfa Kızılay şubemize Ahmet başkanım nezdinde bütün yönetimine ve ilçelerindeki ve ana kademede görev alan bütün başkanlara ve yönetimine kadın kollarımıza engelsiz Kızılay kollarımıza gençlik kollarımıza ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren genel müdürlüğümüze bağlı göç hizmetlerinden, sosyal hizmetlere kadar çok boyutlu faaliyet gösteren Kızılaycı kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.