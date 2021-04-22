Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kavga Birecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor