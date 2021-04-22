Siirt Belediyesi, HDP'li Milletvekillerinin yalanlarına tek tek cevap verdi!

HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisine araştırma önergesi sunarak Siirt Belediyesinin yüksek fiyattan maske alımı yaptığını, 15 belediye personelin maaşının 3 katına kadar arttırıldığını, bir cadde projesinin ihalesinin ise 3 kez gerekçesiz iptal edildiğini iddia etmişti.

Siirt Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaparak iddiaların tümünün asılsız olduğunu vurguladı.

Terörle iltisakı nedeniyle belediye başkanının görevden alınarak yerine Belediye Başkan Vekili görevlendirilen Siirt Belediyesi, HDP Milletvekillerinin beyanlarının tamamen yalan ve iftira niteliğindeki olduğunu dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

"Bu iddialara ilişkin; Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin yapıldığı 15 Mayıs 2020 tarihinden bugüne kadar 1 defa maske alımı yapılmış, iddia edildiği gibi 44,5 TL tutarında değil, tanesi 0,56 kuruştan kutusu (50 adet) 28 TL'ye alınmıştır. Devam eden süreçte maske ihtiyacı Devlet Malzeme Ofisi üzerinden bedelsiz olarak karşılanmaktadır.

Siirt Belediyesi Personel A.Ş.'de görevli 15 personelin ücretleri yüksek bir şekilde arttırıldığı iddia edilmiş, fakat personel maaşları TİS (Toplu İş Sözleşmesi) hükümleri çerçevesinde yapılmıştır. Personel alımları yasal mevzuat çerçevesinde yapılmakta olup, ihtiyaçlar doğrultusunda birimler arası görev ve yer değişiklikleri yapılmaktadır.

Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi yenileme çalışması ihalesi yapılmış ve ihale süreci devam etmektedir.

SİSKİ altyapı hizmetleri ile ilgili iş niteliği ve miktarının değişmesinden dolayı 2 hizmet alımı birleştirerek ihale süreci tamamlanmış ve sözleşme imzalanmıştır." denildi.

VATANDAŞIN MEMNUNİYET ARTTIKÇA BİRİLERİNİN DENGESİ BOZULUYOR!

Tamamen asılsız olan iddialarla ilgili yasal yollara başvurulacağı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Siirt Belediyesi'nin yatırımları ortaya çıktıkça Siirtli hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden, memnuniyeti arttıkça birilerinin dengesi bozulmaktadır. Terör vaat eden, terörden beslenen ve milletin evlatlarına dağı reva gören, şantiyeleri basan, memleketin geri kalması için her türlü ihaneti yapan bir anlayışın temsilcileri halka hizmet yolundan bizi döndüremezler.

Siirt'e ayrılan her kuruş, Siirtliye hizmet için kullanılmıştır ve her zaman öyle olacaktır."