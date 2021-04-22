Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Siirt Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere destek
Giriş Tarihi: 22.4.2021 22:38

'nden yabancı uyruklu öğrencilere destek

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere destek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip 'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere gıda yardım kolisi verildi.

Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Siirt Uluslararası Öğrenci Derneği bünyesinde bulunan 30 öğrenci evine Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak gıda desteğinde bulunuldu.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yaptığı açıklamada, Vali ve Belediye Başkan vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt'te öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilere yardımda bulunduklarını söyledi.



Hacıbektaşoğlu'nun selamlarını yabancı uyruklu öğrencilere ileterek, kendilerine gıda yardım kolisi takdim ettiklerini belirten Özekinci, öğrencilerin de mutlu olduğunu ve Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA