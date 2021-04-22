Siirt Belediyesi'nden yabancı uyruklu öğrencilere destek

Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Siirt Uluslararası Öğrenci Derneği bünyesinde bulunan 30 öğrenci evine Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak gıda desteğinde bulunuldu.





Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yaptığı açıklamada, Vali ve Belediye Başkan vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt'te öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilere yardımda bulunduklarını söyledi.





Hacıbektaşoğlu'nun selamlarını yabancı uyruklu öğrencilere ileterek, kendilerine gıda yardım kolisi takdim ettiklerini belirten Özekinci, öğrencilerin de mutlu olduğunu ve Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade etti.