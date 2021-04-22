Son dakika haberi: Genç kadın uyuşturucu krizine girdi! Ailesi ne yapacağını bilemedi

Ben engelli kızımla ne yapayım? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Cumhurbaşkanım'dan yardım istiyorum. Yeter artık, kurtarın bizi. Her gece korku içinde yatıyorum. Kızımın tedavi edilmesini istiyorum. Lanet olsun uyuşturucuya" diye konuştu.