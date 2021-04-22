İSTANBUL Kadıköy'de F.K. adlı yaşlı kadına terlikle şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistanlı bakıcı Rano R. hakaret ve yaralamayla suçlanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede bakıcının şiddette kullandığı terlik silah sayıldı. Hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen bakıcı, ifadesinde "Olay günü alkollüydüm. Yaşlı kadınla şakalaştım ve pişman oldum" dedi. İddianamede yaşlının evinde çalışan bakıcının terliği fırlatarak mağduru yaraladığı aktarıldı. Bakıcı Rano R. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.