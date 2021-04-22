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Giriş Tarihi: 22.4.2021 20:50 Son Güncelleme: 22.4.2021 20:51

Yaşlı annesini, boğazını keserek öldürüp valize koydu

İHA
Yaşlı annesini, boğazını keserek öldürüp valize koydu

'de M.A. isimli şahıs 65 yaşındaki annesini, boğazını kesip öldürdükten sonra valize koydu. Olayın ardından uyuyan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs bir anlık öfke ile annesini öldürdüğünü itiraf ederken, zanlının şizofreni hastası olduğu ve zaman zaman annesine şiddet uyguladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu.

VALİZ İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye giden polisler, apartmanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y.'nin koridorda valiz içinde cansız bedenine ulaştı.

ŞİZORFRENİ HASTASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Evde arama yapan ekipleri, M.Y.'nin oğlu M.A.'yı uyurken buldu. Şahısla yapılan görüşmede M.A., annesini bir anlık kızgınlık neticesinde öldürdüğünü itiraf ederek, suç aletini teslim etti. Şahsın yapılan incelemesinde şizofreni hastası olduğu, zaman zaman annesine şiddet uyguladığı tespit etildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yaşlı annesini, boğazını keserek öldürüp valize koydu
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