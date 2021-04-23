23 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı: 23 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir?

"Cuma Hutbesi 23 Nisan 2021" tarihli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Müslümanların okumasına sunuldu. İçerisinde günlük yaşam ve dinle ilgili konularda pek çok bilgi ve tavsiyeler yer alan diyanet hutbesinin bu hafta işlediği konuyu merak edenler 23 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

CUMA HUTBESİ 23 NİSAN KONUSU NEDİR?

Diyanet ile Cuma Hutbesi 23 Nisan konusu ve tüm detaylar şöyle;