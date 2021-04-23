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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:51 Son Güncelleme: 23.4.2021 13:32

: 'ta sahte sattılar! Afrikalı çetenin yöntemi pes dedirtti!

DHA
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sahte altın sattılar! Afrikalı çetenin yöntemi pes dedirtti!

:İstanbul’daki Afrikalı çete, bir kişiye 4 kilogram sahte satıp kayıplara karıştı. Olayı araştıran polis, 9 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Çetenin yöntemi ise ağızları açıkta bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Olay, 17 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta bulunan otelde gerçekleşti. İddiaya göre, Burhan Ö. (47), Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaştı.

Burhan Ö. ve eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lüks otelde şüphelilerle buluştu. Şüpheliler, Burhan Ö. ve eşine 4 kilogram sahte altın teslim etti.

Parayı alan şüpheliler, kasanın otel odasında bulunduğunu, altınların sorunlu çıkması halinde altınları geri getirerek kasadan parasını alabileceğini söyledi.

ÇİFTE DOLANDIRICILIK

Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi.

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Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüphelilerin kimliği ve adresi tespit edildi.

Ekipler, Afrikalı 9 şüpheliyi Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dalyan Sokakta bulunan bir dairede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolününün ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin, tasarladıkları makine ile orijinal para bastıklarını iddia ettiklerini ve çektikleri videoları müşterilerine güven sağlamak için gönderdikleri belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda dolar, euro ve sahte para basma makinesi ele geçirildi.

Öte yandan, Burhan Ö.'nün otele girişi, şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma makinesi ve çok sayıda sahte döviz kameralara yansıdı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sahte altın sattılar! Afrikalı çetenin yöntemi pes dedirtti!
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