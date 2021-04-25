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Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:05

Kardeşlerin kavgası kanlı bitti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kardeşlerin kavgası kanlı bitti

’nın ilçesinde kavga eden kardeşlerden biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent mahallesinde iki kardeş arasında henüz nedeni belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Musa B. (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi alırken yaralanan Musa B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına Musa B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Musa B.

Musa B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü Polis ekipleri diğer kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kardeşlerin kavgası kanlı bitti
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