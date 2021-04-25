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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:14

Platform Adana: “Türkiye’yi soykırım ile suçlayanlar kendi tarihlerine baksınlar”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Platform Adana: “Türkiye’yi soykırım ile suçlayanlar kendi tarihlerine baksınlar”

Saygılı, Türkiye’yi soykırım ile suçlayanlara kendi tarihlerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, "Bebekleri kazanlarda kaynatıp kuzu eti diye annelerine getirdiler yedirdiler kadınları göğüslerini asarak şehit ettiler. Bizler medeniyet kodlarımızdan aldığımız görgü ve terbiye ile kan davası gütmeyiz, tarihi tarihçilere bırakırız. Ermenilerde kendi tarihi arşivlerini açsınlar biz de kendi tarihi arşivlerimizi açalım. Sağduyulu tarihçiler gereken çalışmaları yapsınlar" dedi.

Saygılı, Ermeni yöneticilerin Ağrı Dağı'nın altına Ermenistan bayrağını çizerek sorunun çözülemeyeceğine vurgu yaptı. Saygılı, "Biz derin tarihi bilinç geleneği olan bir milletiz. Türkiye ağırbaşlı bir devlettir. Bu tarihi olayları çarpıtarak hasmane tutumlarla kendi parlamentolarında gündemde tutan ülkeler iyi niyetli değiller" diye konuştu.

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Platform Adana: “Türkiye’yi soykırım ile suçlayanlar kendi tarihlerine baksınlar”
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