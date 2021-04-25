Rektör Polat: 'Soykırım' tarihi bir yalan

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi tamamen siyasi gerekçelere dayanan tarihi bir yalandır" dedi.

MŞÜ Rektörü Polat açıklamasında, "Orta Doğu'nun yükselen gücü ve mağdur milyonların temiz vicdanı olarak öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda kat etmiş olduğu mesafeyi kendi varlıkları için tehdit kabul eden ve bu sebeple aydınlık yarınlarımızı karartmak uğruna gece gündüz çalışan sinsi odakların sözcüsü Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren son açıklamasını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Rektör Fethi Ahmet Polat şunları kaydetti:

"Ülkemizin itibarını yok etmek amacına matuf bu siyasi şovun tarih önünde hiçbir değeri yoktur. Aynı topraklarda kardeşçe yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızın dahi tepkisini çeken art niyetli bu açıklama, Türkiye ile Amerika arasında bir süreden bu yana var olan güvensizlik ortamını daha fazla derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Tarihi tarihçilere bırakmayan yaklaşımlar, sadece hakikati tahrif etmeye, toplumlar arasına fitne tohumları ekmeye ve kabuk bağlamış yaraları yeniden kanatmaya sebep olacaktır. Anadolu toprakları birlikte yaşama tecrübesini yücelten, şiddet ve nefreti dışlayan düşüncelere her zaman hayat hakkı tanımıştır."

Rektör Polat, Amerika'nın gerçek sahipleri olan yerlileri katletmek hususunda maharet kesb etmiş olanların aziz ecdadımıza söyleyecek sözü olamaz diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Selçukluların bu coğrafyaya gelişinden önce Ortodoks Bizans tarafından sürekli baskı altında tutularak Ortodokslaştırılmak istenen ve sistematik tehcirlere tabi tutulan Ermenilerin Selçuklular sayesinde rahata kavuşup dinî özgürlüklerini serapa yaşadıklarına, hatta Bizans'a tabi pek çok Rum'un, Selçuklu idaresini tanıdıktan sonra ülkelerinden ayrılarak Selçuklu sultanlarına sığındıklarına dair kayıtlar, ecdadımızın merhamet ve adalet duygularını en güzel şekilde yansıtan tarihî tanıklıklardır. Amerika'nın gerçek sahipleri olan yerlileri katletmek hususunda maharet kesb etmiş olanların aziz ecdadımıza söyleyecek sözü olamaz. Hiroşima ve Nagazaki'de yüzbinlerce masumu atom bombasıyla eriten vicdan yoksunlarının adaletten bahsetmeye hakkı olamaz. Vietnam'da çocukları napalm bombalarıyla kavuranların, Irak'ta milyonlarca insanı kıyıma uğratanların insanlığa merhamet dersi vermeye kalkışması kabul edilemez. 1915 olaylarına ışık tutacak arşivleri bilim adamlarının tetebbuatına açmayı taahhüt eden devletimizin haklı mücadelesi görmezden gelinemez. Muş Alparslan Üniversitesi olarak bizleri var eden temel insanî değerlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi; vicdan, insaf ve izan yoksunu kararlarla tarihin değiştirilemeyeceğini tüm akademik platformlarda deklere edeceğimizi kuvvetle vurgularız. Ülkesine sadakatle bağlı Ermeni vatandaşlarımızla birlikte cennet vatanımızda huzur içinde yaşamaya devam edeceğimizin bir kez daha altını çizeriz. Tekraren ifade etmek isteriz ki ABD yönetimince paylaşılan açıklamanın bilimsel açıdan kıymet-i harbiyesi bulunmadığı gibi bu sözleri sarf edenler de nezdimizde herhangi bir saygınlığa sahip değildir."