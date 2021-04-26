Koronavirüs temaslısı kumar baskınında yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.A.'ya ait evde yaşandı. H.A.'nın evinde kumar oynatıldığını tespit eden polis ekipleri eve operasyon düzenledi. 10 kişinin bulunduğu evde ekipler 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Baskında yakalananlardan K.A.'nın koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Karantina kurallarına uymayan K.A. yurda yerleştirildi. K.A. ile birlikte evdeki 10 kişiye 42 bin 706 lira para cezası kesildi. Evde yapılan aramada 58 kumar çipi, 12 iskambil destesi, bir kurusıkı tabanca ve 220 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla hakkında işlem yapılan ev sahibi H.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.