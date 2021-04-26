Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs temaslısı kumar baskınında yakalandı
Giriş Tarihi: 26.4.2021 16:38

Koronavirüs temaslısı kumar baskınında yakalandı

DHA
Koronavirüs temaslısı kumar baskınında yakalandı

’ın ilçesinde koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken K.A. kumar baskınında yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 10 kişiye toplam 42 bin 706 lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.A.'ya ait evde yaşandı. H.A.'nın evinde kumar oynatıldığını tespit eden polis ekipleri eve operasyon düzenledi. 10 kişinin bulunduğu evde ekipler 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Baskında yakalananlardan K.A.'nın koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Karantina kurallarına uymayan K.A. yurda yerleştirildi. K.A. ile birlikte evdeki 10 kişiye 42 bin 706 lira para cezası kesildi. Evde yapılan aramada 58 kumar çipi, 12 iskambil destesi, bir kurusıkı tabanca ve 220 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla hakkında işlem yapılan ev sahibi H.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs temaslısı kumar baskınında yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA