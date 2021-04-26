Son dakika: İzmir'de 21'lik sahte hoca vurgunu! 700 bin lira tokaladı kumarda batırdı

Vahide Çıtak

"ŞEYTAN ALDI GÖTÜRDÜ..."

Bu sırada genç kadından 15 bin liranın üzerinde para alan İsmail Kara, sohbet esnasında evde bir çanta dolusu altın olduğunu öğrenince çantanın peşine düştü. Kadının gösterdiği yerden aralıklarla 33 altın bilezik, 25 büyük ve 35 küçük altın ile nakit para olmak üzere toplamda 700 bin lira aldı. Kara'nın daha sonra bu paraları bahis sitesinde kaybettiği ortaya çıktı. İddiaya göre; bir süre sonra durumu fark eden Hüseyin Çıtak, İsmail Kara'dan 'Altınları şeytanlar aldı ama ben geri getireceğim' cevabını aldı. Aileye bir çanta veren ve açmamalarını söyleyen Kara, "Büyü bozulmasın diye çantayı 15 gün okuyup, üfleyin. Sonra açacağız" dedi. Bu süreçte foyasının ortaya çıkacağını anlayan Kara, veda mektubu yazıp, "Amcam sana üzülme diye yalan söyledim. Hakkınızı helal edin. Bu kağıdı okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Sizden son isteğim aileme bu durumu birazcık hatırım varsa anlatmayın. Benim acım onlara yetecek zaten" dedi. Hüseyin Çıtak mektup üzerine İsmail Kara'dan şikayetçi oldu.