Görme engelliler için online Kuran eğitimi

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nce açılan kursa katılan 20 görme engelli, Braille alfabesiyle Kuran-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor. Aralarında zihinsel ve bedensel engellilerin de bulunduğu kursiyerlerin eğitimi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü "Evde Kuran Öğreniyorum" projesiyle çevrim içi devam ediyor. Kuran-ı Kerim okuma, fıkıh, siyer ve dini ilimler eğitimi alan engelliler, ramazan ayında mukabele okuyarak 2 hatim yapmayı hedefliyor. Kuran kursu eğitmeni Zeynep Akbaş, "Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz pandemi nedeniyle kurslara ara verilince eğitimlerin çevrim içi devam etmesiyle çok sevindi. Pandemiyi fırsata çeviriyoruz. Görme engelli öğrencilerimizin yanı sıra çalışan kadınlarımıza da akşamları çevrim içi eğitim veriyoruz" dedi. Görme engelli Muhammed Furkan Karatoprak, "Pandemiye rağmen Kuran'dan geri kalmadık. Çevrim içi eğitim bizim için iyi oldu" diye konuştu. AA