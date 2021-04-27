İstanbul’un deprem eylem planı hazır

İstanbul'un deprem eylem planı hazırlandı. 16 milyonluk şehir için tüm hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı. Depremzedelerin nasıl ve nereye tahliye edileceği belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. Destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen alanlara sevk edilecek. İstanbul'da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Deniz yoluyla tahliyeler için gemiler hazır bekliyor. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları da kullanılacak.Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Araçlarla bu noktalara taşınan vatandaşlar, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri. Depremzedeleri demiryoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları. Tahliye sürecinde Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem otogarları acil çıkış terminalleri olacak. Havayolu ile tahliye için İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kullanılacak. Tahliyede öncelik sıralamasının başında engelliler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar yer alıyor. Depremzedeler ilk etapta, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.