Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayını yarıladık. Her ramazan olduğu gibi yapılacak ibadetlerin yanı sıra, bu ayın farz ibadeti olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da imsaktan sonra su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ile imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...