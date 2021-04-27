Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 27.4.2021 21:20 Son Güncelleme: 27.4.2021 21:20

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

ayında vatandaşlar tarafından araştırılan ve pek çok kez tartışma konusu olan orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında imsaktan sonra su içmek yer alıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, oruca etki etmeyen ve orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunduktan sonra yani, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? Aşağıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahurda imsaktan sonra su içmek hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. İşte, merak edilenler...

Ramazan ayını yarıladık. Her ramazan olduğu gibi yapılacak ibadetlerin yanı sıra, bu ayın farz ibadeti olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da imsaktan sonra su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ile imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi?

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi?

UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26)..

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA