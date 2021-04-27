Şans Topu’nda En Çok Çıkan Sayılar - Şans Topu Çekilişi En Çok Çıkan Numaralar

Milli Piyango ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleştirilen Şans Topu, her hafta kazandırdığı ikramiyeler ile dikkat çekiyor. Şans Topu çekilişi için kupon oluşturacak olan kişiler bazı istatistikleri göz önünde bulunduruyor. Şans Topu'nda en çok hangi sayılar çıktı sorusu ise bu noktada merak konusu oluyor. Şans Topu en çok çıkan sayılar nelerdir? İşte, Şans Topu'nda en çıkan sayılar ile kazandıran numaralar listesi

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Şans Topu çekilişinin diğer şans oyunlarına göre kazandırma ihtimalinin daha yüksek olması daha çok ilgi çekmesine neden oluyor. İkramiye kazanmanın hayallerini kurarak kupon oluşturmak isteyen vatandaşlar istatistiklere de göz atmadan geçmiyor. Şans üzerine kurulu bir oyun olsa da bazı istatistikler göz önünde bulunduruluyor. Geçmiş yıllarda en çok çıkan sayılar listesi de bunların başında geliyor.

Elde edilen verilere göre, 2020 yılının en çok çıkan sayıları 4, 22 ve 29. Olarak dikkat çekti. Bu sayılar yılın başından beri tam 4 kez çekildi. İşte, şanslı kategorilerde yer almaya hak kazanan o numaralar;

4 KERE ÇIKAN SAYILAR

4 - 22 - 29

3 KERE ÇIKAN SAYILAR

1 - 18 - 21 - 5 - 6 - 7 - 23 - 14 - 33

2 KERE ÇIKAN SAYILAR

3 - 11 - 13 - 15 - 24 - 25 - 32

ŞANS TOPU ÜCRETİ NE KADAR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Şans Topu oyununda oluşturulan her kolon için 2 TL ücret ödenmektedir. Doldurduğunuz kolonu iptal etme fırsatına da sahipsiniz. Farklı rakamlar seçmeye karar verip elinizdeki kuponu iptal etmek için kolonun altındaki ''iptal'' kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.