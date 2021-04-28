Aranan kadınlar, duvardan çıktılar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonda, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi birçok suçtan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan planlı operasyonlarda, bir evin duvarı içerisinde k, özel bölmede saklanan 2 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.