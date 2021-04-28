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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:42

Aranan kadınlar, duvardan çıktılar!

ABBAS ÇAKAR
Aranan kadınlar, duvardan çıktılar!

Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 19 aranan hükümlü yakalandı. Bir iş yerine yapılan baskında ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kadın duvara yapılmış özel bölmeden çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonda, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi birçok suçtan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan planlı operasyonlarda, bir evin duvarı içerisinde k, özel bölmede saklanan 2 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Aranan kadınlar, duvardan çıktılar!
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