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Giriş Tarihi: 28.4.2021 10:11 Son Güncelleme: 28.4.2021 10:15

'da korkunç olay: vakti davulculara saldırı!

İHA
İstanbul'da korkunç olay: Sahur vakti davulculara saldırı!

’de akılalmaz bir olay yaşandı. vakti davul çalan bir grup, kimliği belirsiz yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Davulcuların kaçtığı olayda yaşananlar kameralara yansıdı...

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde meydana olayda, bir grup davulcu sahur vakti cadde üzerinde davul çalmaya başladı. Aralarında çocuğun da olduğu gruba bir süre sonra arkalarından eli bıçaklı bir şahıs yaklaştı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen saldırgan şahıs bıçakla önce davulu bıçakladı, ardından da davulcuları kovaladı.



CANLARINI ZOR KURTARDILAR


Korkudan neye uğradığını şaşıran davulcular, davulu yere attıktan sonra koşarak kaçtı. Canlarını zor kurtaran davulcuların yaşadığı saldırı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından davulcular emniyete giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, eli bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul'da korkunç olay: Sahur vakti davulculara saldırı!
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