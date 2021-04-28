Son dakika: Torbalı'daki seçimde skandal! Fotoğraflayıp WhatsApp'tan paylaştılar

Başka bir metot bulunmuş, duyumları bize geldi. Belediye meclis üyelerine oylarını üstlerine kimliklerini koyarak cep telefonuyla çekerek WhatsApp grubuna atma talimatı gelmiş. Grup başkan vekilimiz Özgür Erman Çağlar söz alarak bu durumu bildirdi. Cep telefonlarının toplatılarak seçimin devamı talep edildi. Oturumu yöneten meclis başkanvekili taraflara söz verdi. Bir meclis üyesi Cevdet Sargı, söz aldı itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Tutanaklarda var. Dedi ki 'Biz grup kararı aldık bu şekilde oy kullanacağız.' CHP Grup Başkanvekili söz alarak böyle bir grup kararının alınmadığını, bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Aynı süreçte bu talimatlar devam etti. Çünkü aynı anda oy kullanma işlemi de devam ediyor. Oturumu yöneten meclis başkan vekili telefonla biriyle konuşuyor ve talimatı aldıktan sonra 'fotoya devam' diyor. Videosu da var."