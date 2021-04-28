Vali Yavuz: Türkiye yeni değişim ve dönüşüm süreci içindedir

Bir Patent Fikrim Var Yarışması" nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek amacıyla gerçekleştirilen törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un yanısıra, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa R. Türker, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Patent Hareketi Derneği Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve davetliler katıldı.

"KEŞKE, KOCAELİ GİBİ 30 ŞEHRİMİZ OLSAYDI"



Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bilim ve teknolojiye ne kadar yatırım yapıyorsanız, inovasyona ne kadar değer veriyorsanız o kadar hür ve bağımsız yaşayabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla ne kadar milliyetçi, ulusalcı olursanız olun nihayetinde üretmeyen, yeniliklere kapalı olan bir toplumun, hür ve bağımsız yaşama şansı yoktur. Bugün bizim gibi orta gelir düzeyinde olan ülkelerin yaşadığı sorunlardan bir tanesi de özgünlük, patent ve markadır. Bunun hayatımızdaki değerini ve önemini hepimiz biliyoruz. Kocaeli'yi Türkiye'nin lokomotif şehri olarak düşünüyorum. Keşke Kocaeli gibi 30 tane şehrimiz olsaydı. Keşke Kocaeli'de ki sanayicilerimiz gibi 30 ilimizde sanayicilerimiz olsaydı. Bugün Türkiye başka bir ligde oynardı"

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUM"



Türkiye'nin, yeni değişim ve dönüşüm süreci içinde olduğunu vurgulayan Yavuz, " Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Bu sözleri söylerken siz sanayicilerimize, orada emek veren beyaz yakalılarımıza ve çalışkan işçi kardeşlerimize güveniyoruz. Ben Türkiye'nin potansiyeline ve sizlere inanıyorum. Burası çok kıymetli Organize Sanayi Bölgemizin başkanının büyük emekleri ile kurulmuş bir kurum ve eğitim adına, gelişim adına çok güzel işler başarıyorlar. Bende başta kendisini, öğretmenlerimizi, ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi adına elini taşın altına koyan tüm eğitim kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bu örnek çalışmalar sayesin de inanıyorum ki Türkiye rekabet gücünü artırarak, yoluna devam edecek, markanın, patentin, inovasyonun ve yeniliğin peşinde koşacaktır.

"BİZİ YÖNETENLERE GÜVENELİM"

Konuşmasına Kartepe İlçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi bölgesine yapmış olduğu geziden örnekler ile devam eden Yavuz, "Verilerine baktım ve memnuniyetle gördüm ki verilerinde en ufak bir düşme yok. Tam aksine artış var. Hem istihdamında artış var, hem de elektrik tüketimlerinde bir artış var. Bugüne kadar hangi Organize Sanayi Bölgesine gitsem bütün Organize Sanayi Bölgelerinde aynı durum var. Sanayimizin durumu pandemiye göre iyi. Moralimizi yüksek tutmak için çok sebebimiz var. Tam kapanma döneminde üretimi azaltmadan, herhangi bir sıkıntıya sokmadan hep beraber yolumuza devam edebilmemiz için biz gerekli tedbirleri aldık alamaya da devam ediyoruz." diyen Vali Yavuz düzenlenen programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Hayat Işığı projesiyle birinci olan Şükrü Efe İhtiyaroğlu, Işık Demeti projesiyle 2. Olan Gökhan Tür ve Kart Sistemli Motor Araçlar projesiyle 3. Olan Arda Talha Ulusoy'a ödüllerini vererek tebrik ettiler.