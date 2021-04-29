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Giriş Tarihi: 29.4.2021 12:42

Doğuda sağanak uyarısı

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Doğuda sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde, Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları zaman zaman etkili rüzgarlarda görüşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Ardahan'da hafif aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın ise güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 6, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

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Doğuda sağanak uyarısı
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