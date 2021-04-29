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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Yaz sıcakları geliyor! 10 derece birden artacak: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...
Giriş Tarihi: 29.4.2021 10:41 Son Güncelleme: 29.4.2021 11:05

: geliyor! 10 derece birden artacak: 'den peş peşe uyarılar...

Son dakika: Yaz sıcakları geliyor! 10 derece birden artacak: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...

haberi: Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına giriyor. ile ilgili açıklamalar yaparak, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi. Meteoroloji, 5 Mayıs'a kadar sıcaklıkların 10 derece artacağını belirtti. Cezayir sıcakları ve çöl tozlarının da yurda gelmesi beklenirken hava tahmin uzmanları da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi: Tüm yurtta sıcak hava etkisini artarak gösterecek. Özellikle; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar da sıcaklık ile birlikte çöl tozlarını da beraberinde getirecek. Meteoroloji sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını ve Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini açıkladı.

Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, konuyla ilgili Ahaber canlı yayınında şunları söylemişti:

"10 DERECE BİRDEN ARTACAK"

Doğan, 'Sıcaklıklar ne kadar artacak?' sorusunu şöyle yanıtladı: Şu an hava mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde. Hafta sonundan itibaren sıcaklığın artışı daha da hissedilir olacak. Hafta sonu itibariyle güney bölgelerimizde 33-34 derecelere varacak sıcaklıklar olacak. Batı ve kuzey bölgelerimizde de 25 ile 30 derece arasında görülen sıcaklıklar olacak.

İstanbul'da Perşembe günü 22 derece olan hava sıcaklığı, cumartesi ve pazar günü, 26 dereceye kadar çıkacak. Doğan, 'Ne kadar sürücek?" soruna ise şu cevabı verdi: Sıcaklıkların, pazartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Pazartesiden sonra yağış geliyor. 25 dereceye kadar inmesini bekliyoruz...

METEOROLOJİ'NİN GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve iç Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 31°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinde 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde yer yer 7, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu ile akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4, doğusu 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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Son dakika: Yaz sıcakları geliyor! 10 derece birden artacak: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...
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