Son dakika: Yaz sıcakları geliyor! 10 derece birden artacak: Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...

Son dakika haberi: Tüm yurtta sıcak hava etkisini artarak gösterecek. Özellikle; Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar da sıcaklık ile birlikte çöl tozlarını da beraberinde getirecek. Meteoroloji sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını ve Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini açıkladı.
Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, konuyla ilgili Ahaber canlı yayınında şunları söylemişti:
"10 DERECE BİRDEN ARTACAK"
Doğan, 'Sıcaklıklar ne kadar artacak?' sorusunu şöyle yanıtladı: Şu an hava mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde. Hafta sonundan itibaren sıcaklığın artışı daha da hissedilir olacak. Hafta sonu itibariyle güney bölgelerimizde 33-34 derecelere varacak sıcaklıklar olacak. Batı ve kuzey bölgelerimizde de 25 ile 30 derece arasında görülen sıcaklıklar olacak.
İstanbul'da Perşembe günü 22 derece olan hava sıcaklığı, cumartesi ve pazar günü, 26 dereceye kadar çıkacak. Doğan, 'Ne kadar sürücek?" soruna ise şu cevabı verdi: Sıcaklıkların, pazartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Pazartesiden sonra yağış geliyor. 25 dereceye kadar inmesini bekliyoruz...
METEOROLOJİ'NİN GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve iç Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 28, 2021
(29 Nisan - 5 Mayıs 2021)
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Hh3KEX684E
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GİRESUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinde 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde yer yer 7, gece saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu ile akşam saatlerinde geneli kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4, doğusu 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.