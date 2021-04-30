Olay yerinde kalan bir damla kan her şeyi çözdü! 15 yıl önceki cinayeti işleyen...

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince, faili meçhul eski dosyaların aydınlanması için özel ekip kuruldu.

Kurulan özel ekip eski dosyalar raflardan indirilerek yeniden incelendi. Faili meçhul dosyalar üzerinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2006 yılında Van'ın İpekyolu ilçesinde kendisine ait ticari taksi içerisinde tabanca ile öldürülen M.S.'nin katil zanlıların yakalanması için harekete geçildi.

Olay şüphelilerinin yakalanması için olay yerinde tespit edilen parmak izi ve bir damla kan ile tespit edildi. Yapılan teknik takip, kamera ve sokak çalışmaları sonucunda Cinayet Büro Amirliği görevlileri ve Özel Harekât Polisi ekiplerince değişik adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.P., S.P., A.P. ve Ş.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen E.P. tutuklanırken, S.P., A.P. ve Ş.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye temizlik görevlisi kılığına giren polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda takip edilen bir şüphelinin yakalanması ise polis kamerasına yansıdı.