Kütahya’da feci kaza: 2 ölü

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 47. kilometresinde sebze taşıyan Niyazi Gümüş, kullandığı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri aşan tır, karşı yönden gelen Mustafa Arıtürk yönetimindeki tıra çarptı. Kazada Gümüş'ün kullandığı tır yan yatarken, sebzeler de etrafa saçıldı. Hurdaya dönen tırın sürücü Gümüş ile yanındaki Mustafa İsot, sürücü kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince Gümüş ve İsot'un cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer tırın sürücüsü Mustafa Arıtürk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu trafiğe kapanırken, ekipler araçları kaldırmak için çalışma başlattı.