Uygulama noktalarından geçmek kolay değil

Geçtiğimiz kısıtlama uygulamalarına oranla bu kez daha sıkı denetimlerin uygulandığı tam kapanmada, emniyet güçleri yoğun bir çaba sarf ediyor. Bursa'da oluşturulan 85 farklı uygulama noktasından geçen sürücüler, son derece hassas bir uygulamadan geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan hallere yönelik olarak yapılan incelemelerde, İçişleri Bakanlığı Genelgelerine göre dışarıda olan vatandaşların bu hal ve şartlara uygun olup olmadıkları son derece titiz bir şekilde inceleniyor.

800 POLİS GÖREV ALIYOR

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın koordinesinde, 85 ayrı noktada 800'e yakın polis ekibi görev aldı. Her uygulama noktasında dubalarla 2 şerit üzerinde oluşturan uygulama noktalarında polis ekipleri bütün araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin izin belgeleri, kimlikleri ve ikamet konumları tek tek kontrol edildi. Geçersiz izin kağıdı olan ve olmayan araç sürücülerine ise, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Tam kapanma sürecinde uygulamaların aynı şekilde devam edeceği ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonucu Pazartesi gününden itibaren sadece E-Devlet üzerinden alınan izin belgeleri olan araç sürücülerinin ve vatandaşlarının geçişine izin verileceği öğrenildi.