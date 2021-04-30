Vaka sayısında düşüş

Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın paylaştığı tabloya göre dün yapılan testler sonucu 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 715 hasta belirlendi. Hastanelerde tedavi altında bulunan 43 bin 253 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 737 oldu. Açıklanan tabloya göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4; erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6; ağır hasta sayısı da 3 bin 581 oldu. ANKARA