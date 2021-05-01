10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi

Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda araçlara yüklenen her biri yaklaşık 35 kilogramlık yardım paketleri, Vefa Sosyal Ekiplerince ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. 24 ekipten oluşan 156 çalışan ve gönüllü her gün yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. 10 Bin gıda paketinin bir hafta içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Çalışmaları takip eden Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, ramazan ayında tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Kaymakam Çam, Kaymakamlık, belediye, Diyanet ve diğer yardımcı kuruluşlar tarafından dağıtılacak yardımları tek bir çatı altında topladıklarını belirtti.

Kaymakam Çam, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu ve gönüllüler ile birlikte hem ramazan ayında gıda dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz, onunla birlikte sokağa çıkma kısıtlamışının olduğu bugünlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalar yapıyoruz. 156 Tane gönüllülerimiz ile birlikte 24 Aracımız ile ilçemizde 10 Binin üzerindeki hanemize bu güzel yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Burada en önemli Kızıltepe Sosyal Vefa Destek Grubu ile hem yardımları tek bir çatı altında topluyoruz. Özellikle Kaymakamlık, Belediye, Diyanet Vakfı tarafından ve diğer yardımcı kuruluşlar tarafından dağıtılacak yardımları tek bir elde toplayıp yardımlarda ihtiyaç sahiplerine bir tanesine hiç gitmezken diğerine mükerrer kez gitmesinin önüne geçiyoruz. Özellikle dediğimiz gibi Sokağa Çıkma Kısıtlamasından dolayı sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek babında 7 Gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Ülke olarak, insanlık olarak zor günler geçiriyoruz. Bu Covid belası gerçek anlamda her noktada bizi zorlamaktadır. Biz de hem devletimizin imkanlarını hem de hayırsever vatandaşlarımızın imkanlarını bir araya getirerek ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalıştık. Bundan sonraki süreçte de inşallah çalışacağız. Özellikle Kızıltepe Sosyal Vefa Destek Grubunda gönüllü olarak çalışan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün ramazan ayı içerisinde böyle gönüllülük esasına göre hizmet verebilmek kolay değil. O bağlamda her birine canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde de toplamda ilçemizde 10 Binin üzerindeki haneye bu yardımları ulaştıracağız. Ulaşacağımız kişi sayısı da takriben 100 bin kişiyi bulacak. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek."