İlaç çalan hastane çalışanları tutuklandı

Hakkari Devlet Hastanesi'nin ecza deposundan Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaç ve medikal malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin ecza deposundan malzeme ve ilaç çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, hastanede görevli 3 kişinin, ecza deposu görevlisinin anahtarını kopyalayıp, asansör boşluğundan asma tavanı kaldırarak girdikleri depoda Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaç ve medikal malzemeleri düzenli olarak çaldıkları tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarla evlerinde Kovid-19 ilaçları ele geçirilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.