Kastamonu'da korkunç olay! Oğlunu döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldürdü

"TARTIŞMA ÇOCUK YÜZÜNDEN ÇIKTI"

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Mevlüt Ok'un oğlu Mehmet Ok, tarlada yengesi ile babasının tartıştığını belirterek, "Ondan sonra eve geliyorlar. Evde de tartışma sürüyor. Ondan sonra yengem çekip silahla babamı vuruyor. Daha öncesinden de yengem ile babam arasında problemler vardı. Akşamüzeri saat 17.30 sıralarında yaşanıyor. Abim, evde yoktu, başka köyde çalışıyordu. Tartışma çocuk yüzüne çıktı. Cenaze hastanede, otopsi için Ankara'ya sevk edilebilir. Bizde hastanede bekliyoruz" dedi.