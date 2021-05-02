Fenerbahçe'de futbol oynuyordu saçım dökülmesin diye futbolu bıraktı! Müzikte efsane oldu





KÖKLERİ SELÇUKLU'YA DAYANIYOR

Gelin filmi başa saralım ve son saatlerini böyle geçiren büyük ustanın hikayesini baştan anlatalım... Münir Nurettin, 1900 yılında Sarıyer'de doğdu. Babası Divan-ı Hümayun muavini, Darülfünun İlâhiyat Fakültesi Fars Edebiyatı öğretmeni ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmeni, aynı zamanda şair Mehmed Avni Nureddin Bey, annesi ise Fatma Hanife Hanım'dı. Münir Nurettin'in soyu, Selçuklu ve Germiyanoğulları'na uzanıyordu. Bu yüzden de ailesine Selçuk soyadı verildi.



FALSOLU TOPLARIN USTASI

Gençlik yıllarında futbola gönül verdi, bir dönem Fenerbahçe'de futbol oynadı. Ceza sahasına açtığı müthiş ortalar ve falsolu şutlarıyla dikkat çeken Münir Nurettin'in tek eksiği hava toplarındaydı. Arkadaşlarının "Neden topa kafa vurmuyorsun?" sorusuna Selçuk'un "Ses tellerimin zarar görmesinden, saçımın dökülmesinden endişe ediyorum" cevabı verdiği anlatılır. Bu iki kaygısı nedeniyle zamanla futboldan uzaklaşan Selçuk, ardından tenis ve deniz sporlarına yönelir. İçindeki Fenerbahçe aşkı hiç bitmeyen Selçuk, ilerleyen yıllarda ailesinin "Ziraat mühendisi ol" telkinlerine de kulak asmaz ve tamamen musikiyle uğraşmaya başlar.