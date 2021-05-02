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Giriş Tarihi: 2.5.2021 15:52

Şehit Uzman Çavuş ’da son yolculuğuna uğurlandı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Şehit Uzman Çavuş Kütahya’da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi ’nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak öğle saatlerinde Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'na indi. Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu belirtilen şehidin tabutu havaalanından alınarak Emet ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada alınan helallik esnasında anne Havva Asan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Kocaalan Camii'nde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, gözyaşları içinde ilçe mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Alb. Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, askeri ve mülki erkanla protokol üyeleri katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Kütahya’da son yolculuğuna uğurlandı
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