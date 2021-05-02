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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:32 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:32

Son dakika haberi: İstanbul'da akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler

Son dakika haberi: İstanbul'da akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler

Son dakika haberi: Akılalmaz olay! İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın (61) cenazesinin, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi ’e getirilirken, yolda karıştığı öne sürüldü. Daban'ın oğlu Ercan Daban, "İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Siirt'e getirilen cenazesinin anneme ait olmadığını gördük. Şu an annemim cenazesi kayıp" dedi.

İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içerisinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi.

Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.



Olayın ortaya çıkmasının ardından Ercan Daban, yetkililere durumu bildirdi. Yetkililer, Daban'a, annesinin cenazesinin Sakarya'da indirilen cenaze ile karışmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ercan Daban, Sakarya'daki aile ile iletişime geçti. Ancak bu aile cenazenin kendilerine ait olduğunu belirtti.

Ercan Daban, "Vasiyeti üzerine annemi memleketimiz Siirt'e toprağa verecektik. Yakınlarımızla birlikte cenaze namazını kılmak için bekliyorduk. Bu sırada cenazede yazılan ismin annemin olmadığını fark ettik.

Cenazenin bize ait olmadığını öğrendik. İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Büyük ihtimalle cenazemiz farklı bir şehre götürüldü.

Cenazeyi getiren yetkililer, Sakarya'ya götürülen cenaze ile karıştığını söylediler. Biz de bunun üzerine Sakarya'daki cenaze sahiplerine ulaştık, cenazelerinin kendilerine ait olduğunu söylediler.

Şu an annemim cenazesi kayıp. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyoruz yetkililer cenazemize bile sahip çıkmadılar" dedi.

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Son dakika haberi: İstanbul'da akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler
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