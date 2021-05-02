Son dakika haberi: İstanbul'da akılalmaz olay! Gerçeği cenaze namazında öğrendiler





Olayın ortaya çıkmasının ardından Ercan Daban, yetkililere durumu bildirdi. Yetkililer, Daban'a, annesinin cenazesinin Sakarya'da indirilen cenaze ile karışmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ercan Daban, Sakarya'daki aile ile iletişime geçti. Ancak bu aile cenazenin kendilerine ait olduğunu belirtti.