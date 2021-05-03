Evdeki patlamanın nedeni el yapımı bomba çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki müstakil evde Pazar günü meydana gelen patlamada Şenol Saruhan (34), arkadaşı Ferdi Yoksul (23) ve Saruhan'ın 6 yaşındaki oğlu Emirhan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Terörle Mücadele, Bomba İmha ve İnceleme, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan ilk incelemede şahısların el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada patlamanın yaşandığını tespit etti. Patlamanın olduğu odada çukur oluştuğu görüldü. Ayrıca odanın bütün camlarının ve çerçevenin kırıldığı, diğer eşyaların da zarar gördüğü gözlendi. Polis olayın terör bağlantısı olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.
Bu arada patlamanın meydana geldiği evde yaşayan, eşinden ayrı olduğu öğrenilen Şenol Saruhan'ın olaydan yarım saat önce komşusunun oğlunu çağırıp, "Fotoğrafımı çek. Ölürsem sosyal medya hesabında paylaşırsın" dediği öğrenildi. Patlamanın ise fotoğrafı çeken komşu oğlunun evden ayrılmasının ardından meydana geldiği kaydedildi.