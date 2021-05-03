Evdeki patlamanın nedeni el yapımı bomba çıktı

Yapılan ilk incelemede şahısların el yapımı bomba yapmaya çalıştığı sırada patlamanın yaşandığını tespit etti. Patlamanın olduğu odada çukur oluştuğu görüldü. Ayrıca odanın bütün camlarının ve çerçevenin kırıldığı, diğer eşyaların da zarar gördüğü gözlendi. Polis olayın terör bağlantısı olup olmadığını çok yönlü araştırıyor.