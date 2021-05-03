Kumarhaneye özel el dezenfektanı aparatı yapmışlar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bornova ilçesindeki depolarda kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Ekipleri içeri girdiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Depoda kumarhanenin ismine özel olarak üretilen dezenfektan kutusunun bulunduğu aparat bulundu. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı kumarhanedeki dezanfektan aparatının üzerinde 'Sağlığınızı önemsiyoruz. Bol şans' yazması dikkat çekti. Kumarhanedeki 26 kişiye toplam 176 bin 965 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Jandarma ekipleri Bornova ilçesi Laka, Eğridere ve Gökdere Mahallelerinde bulunan depolarda kumar oynandığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. 2-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan baskınlarda depoya giren jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı kumarhanenin ismini özel dezanfektan aparatı yapılması dikkat çekti. Aparatın üzerinde 'Sağlığınızı önemsiyoruz. Bol şans' yazdığı görüldü. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 34 bin 736 lira, pandemi kurallarına aykırı areket eden 41 kişiye 142 bin 229 lira olmak üzere toplam 176 bin 965 lira para cezası kesildi. "Kumar Oynamak İçin Yer ve imkan Sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri kumar oynamakta kullanılan materyallere el koydu.