Milletvekili Burhan Çakır: Erzincan sevdamızı gönüllere nakşedeceğiz

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'miz büyük bir hızla büyüyor, gelişiyor. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğini inşa ediyor. "Her şey Türkiye için" sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda nice engellere, ihanetlere maruz kalmamıza rağmen kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu kutlu yolda en büyük güç ve enerji kaynağımız gençlerimizdir."

Çakır, "Gençler sadece eğitimde, ticarette, siyasette değil; sanatta, teknolojide, kültürde ülkemizin yolunu açıyor, bizleri aydınlatıyor. Ülkemizin kalkınmasında, ilerlemesinde, daha müreffeh ve demokratik seviyeye ulaşmasında gençlerimiz en ön sırada yer alıyor. AK Parti olarak gençlerimizi geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin mimarları olarak görüyoruz. Tam 19 yıldır kendine güvenen, millî şuur ve şahsiyet sahibi nitelikli genç nesilleri yetiştirmek için çabalıyoruz." dedi.

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim gençlerimize verdiğimiz değeri ve sevgiyi, Erzincan'ımıza yaptığımız yatırımlarla da gösterdik, gösteriyoruz. Erzincan'ımızın gururu, gençlerimizin kankası, değerli büyüğümüz, Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım Beyefendiye gençlerimize yönelik yatırım ve projelere gösterdiği kıymetli ilgi ve desteklerinden dolayı huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Gençlerimizin potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmesi için her alanda onlara destek olduk. Bu amaçla, son 18 yılda Erzincan'ımıza gençlik ve spor alanında 607 milyon üzerinde yatırım yaptık. Yine göreve geldiğimizde Erzincan'da 2.220 yatak sayısı ile 2 yurt varken, günümüzde %368'lik artışla 10.400 yatak sayısı ile 12 yurt bulunmaktadır. Yani Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemize gelecek olan her genç kardeşimiz, barınma sorunu yaşamadan konforlu şartlarda eğitimine devam edebilir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde gençlere yönelik tüm sportif faaliyetler bulunmaktadır. Gençlik Merkezlerimiz her geçen gün artan sayıları ile daha fazla gence ev sahipliği yapıyor. Erzincan'ımızda 3 tane gençlik merkezimiz ve 1 gençlik ofisimiz kültür sanattan spora, kişisel gelişimden yabancı dil eğitimine kadar hemen her alanda gençlerimize hizmet veriyor. Bu merkezlerden 17 bin 394 gencimizin ciddi anlamda faydalandığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 2012-2019 yılları arasında Erzincan ilimizde 35 projeye 2 milyonun üzerinde bir destek sağlandı."

LİSANSLI SPORCU SAYISI 75 BİN 586

Spor alanındaki yatırımlardan olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Çakır; "2002 yılından bugüne Erzincan'ın lisanslı sporcu sayısını 2.900'den 75.586'ya çıkardık. Yine sporcu yetiştirmede önemli bir role sahip olan antrenörlerimizin 7 olan sayısı 791'e ulaştı. Göreve geldiğimizde yüzme havuzu bile olmayan Erzincan'ımızı 25 adet spor tesisiyle donattık. Yakın zamanda inşallah Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezini de hizmete açacağız. Bu projede emeği geçen bütün kadrolara, özellikle Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Erzincan'ımız bir tarım kenti. Tarımsal kalkınmayı geliştirebilmek için sürekli yeni yatırımlar, proje, destek ve hibeler yapılıyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi ve artırılmasını temin için genç çiftçilerimize 30 bin lira hibe desteği sağladık. Erzincan tarımı gençlerimizle büyüyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

GENÇLER İSTİKBAL ÜMİDİMİZ GÖZ BEBEĞİMİZDİR

Spordan bilime, sanattan siyasete, tarımdan sanayiye kadar Erzincanlı gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Çakır, "İnşallah gençlerimizle hep birlikte Erzincan sevdamızı gönüllere nakşedeceğiz. Genç kardeşlerimiz kültür şehri, medeniyetler köprüsü Erzincan'ımızın ve ülkemizin geleceğidir. Onlar ki 2053 ve 2071 hedeflerimizi hayata geçirecek olan nesillerdir. Onlar ki istikbal ümidimiz, göz bebeğimizdir.

Bizim gençlerimize olan sevgimiz, muhabbetimiz lafta değil. Biz gençlerimizi siyasi malzeme, oy oranı olarak görmüyoruz; onları her anlamda geliştirmek, dünyaya entegre etmek ve refaha kavuşturmak için çalışıyoruz. Sıklıkla Erzincan'da gençlerimizle buluşuyor, onların her meselesini dikkatle takip ediyor, her işlerini çözmenin gayreti içeresindeyiz. Bunu yapmayı boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki her bir gencimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bu gençliğin inşasını birlikte başararak önce 2023 vizyonlarımıza ulaşacak, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerimizi gençlerimize emanet edeceğiz. Çünkü ülkemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefe taşıyacak olan güç, irade ve enerji gençlerimizde var" şeklinde açıklamada bulundu.