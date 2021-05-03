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Giriş Tarihi: 3.5.2021

Sivil polisten park parası isteyince yakayı ele verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sivil polisten park parası isteyince yakayı ele verdi
İstanbul Şişli'de, yol kenarına park eden vatandaşlardan park parası alan değnekçi, gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Şişli İlçesi Mim Kemal Öke Caddesi'ndeki bir market önünde yol üzerine park eden araçlardan ücret talep edildiğini tespit edince harekete geçti. Sivil ekipler değnekçinin olduğu bölgede aracı yol kenarına park etti. Değnekçi ise sivil polisten park parası istedi. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan O.K. isimli değnekçi, "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ve "Sokağa çıkma yasağına uymamak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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Sivil polisten park parası isteyince yakayı ele verdi
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