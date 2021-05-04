3 komşu 3 mahalle

SAMSUN Vezirköprü'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kulesırtı mevkisinde bulunan birbirlerine 50 metre uzaklıktaki 3 hane ayrı ayrı Kumral, Koca Kaya ve Çorak Dere mahallelerine bağlı. Üç komşuyu mahallelerin ayırması duyanlara 'Karadeniz fıkrası gibi' dedirtiyor. Çorak Dere Mahallesi'nde yaşayan Enver Aktaş (40), "Bu dağın tepesinde 50 metreye 3 ayrı muhtar düşüyor. Dışarıdan gelen insanlar nasıl bir olay diye farklı ve tuhaf bakıyorlar. Bir türlü çözülemiyor. Hizmet konusunda da farklılıklar oluyor" dedi.