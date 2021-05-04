Amasya Valisi Masatlı, denetimlere katıldı

Ülke genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde yurt genelinde geniş çaplı tedbirler alınarak denetimler yapılıyor.

Amasya'da da alınan geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Vali Mustafa Masatlı tam kapanmalı kısıtlamanın 5. gününde Akbilek Mahallesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Vali Masatlı, araç ve yayaları durdurarak kısıtlama hususunda uyarılarda bulundu. Muafiyet kapsamındaki esnafı da ziyaret eden Vali Masatlı; esnaflarla sohbet ederek kısıtlama süreci, tedbir ve uygulamalara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

"RAKAMLARIMIZ AŞAĞIYA DÜŞMEYE BAŞLADI"

Vali Masatlı, yaptığı açıklamada; "Tam kapanma ile ilgili kuralara uyulup uyulmadığını beraber takip ediyoruz. İnsanlarımız kurallara uyuyorlar. Zaten bizim de rakamlarımız ciddi anlamda aşağıya doğru düşmeye başladı. Bu sebeple hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yapıyoruz. Vatandaşlarımızda bu konuda çok hassas. Ben kurallara uyan ve hassasiyet gösteren bütün Amasyalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ramazan Bayramı ve sonrasına salgın tehdidinden kurtulmuş bir vaziyette gönül rahatlığıyla kavuşabilmemiz için sarf edilen çabalara tam destek verilmesini isteyen Vali Masatlı, acil durumlar dışında "keyfi" olarak evlerden dışarı çıkmamanın önemini hatırlattı.

Vali Masatlı'ya, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz eşlik etti.