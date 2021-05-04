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Giriş Tarihi: 4.5.2021 18:01

Bitlis’te PKK operasyonu: 9 gözaltı

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Bitlis’te PKK operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis ve 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Bitlis, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak düzenlene operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Bitlis’te PKK operasyonu: 9 gözaltı
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