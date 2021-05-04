İftarı beklerken balkon duvarı devrildi: 3 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bağlı Gök Sokak'ta meydana gelen olayda Z.Ş., oğlu M.Ş. ve gelini A.Ş. ile 1. kattaki evlerinin balkonunda iftarı beklerken, yaslandıkları balkon duvarı devrildi.
HAFİF YARALANDILAR
Duvarın devrilmesi sonucu yere düşen aile bireyleri hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tomarza devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.