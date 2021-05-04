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Giriş Tarihi: 4.5.2021 23:45

İftarı beklerken balkon duvarı devrildi: 3 yaralı

İHA
İftarı beklerken balkon duvarı devrildi: 3 yaralı

'nin ilçesinde 3 kişi, evlerinin balkonunda iftarı beklerken yaslandıkları balkon duvarı devrildi. Duvarın devrilmesi sonucu aile biretleri hafif yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bağlı Gök Sokak'ta meydana gelen olayda Z.Ş., oğlu M.Ş. ve gelini A.Ş. ile 1. kattaki evlerinin balkonunda iftarı beklerken, yaslandıkları balkon duvarı devrildi.

HAFİF YARALANDILAR

Duvarın devrilmesi sonucu yere düşen aile bireyleri hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tomarza devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İftarı beklerken balkon duvarı devrildi: 3 yaralı
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