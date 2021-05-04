Karagülde hasat zamanı

ŞANLIURFA'NIN Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül için beklenen hasta zamanı geldi. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak "Karagülün rengini tam olarak bulduğu dönemler şu an içinde bulunduğumuz nisan-mayıs dönemleri. Karagüllerimiz açtı ve şu anda tüm güzelliklerini sergiliyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra ziyaretçilerimizi karagülü görmeye bekliyoruz. Hasadı yapılan karagüller asılarak kurutulmaya bırakılıyor sonra paketlenip satışa sunuluyor ya da çay, şerbet, lokum, çikolata, reçel, kolonya ve parfüm gibi ürünlerde kullanılmak üzere ilgili yerlere gönderiliyor" diye konuştu.