Önce bacağına vurdu sonra denize attı! Son paylaşımı ‘Hızlı yaşa genç öl’

Galata Köprüsü'nden zihinsel engelli bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle ayaklarından tutulup denize atılan inşaat işçisi Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli Serkan A.'yı yakalandı.





Serkan A. ile Uzun'un birbirlerini daha önceden tanımadıkları ama bilinmeyen bir neden ile bir süre tartıştığı Serkan A'nın Uzun'un bacağına vurduktan sonra yere düşünce sürükleyip denize attığı ve olay yerinde olup biteni izlediği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden şahsın 2 yıl önce inşaatta çalışmak için İstanbul'a gelen Ahmet Uzun olduğu ortaya çıktı. Uzun'un ölmeden önce sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına "Hızlı yaşa genç öl" yorumunu yaptığı görüldü.





Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde 22 Nisan günü saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti.





Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize atıldığı bilgisini aldı. Görgü tanığı olarak ifadelerine başvurdukları A.A. ve Y.K'dan alınan bilgiler ışığında o sırada hala yaşananları izlemekte olan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Serkan A.'yı gözaltına aldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Serkan A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde, "Yaşanan olay sırasında ben orada bulunmuyordum. Ahmet Uzun'un cesedi çıkarıldığı sırada olay yerine geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Gözaltının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





HIZLI YAŞA GENÇ ÖL YAZMIŞTI



2 yıl önce inşaatlarda çalışmak için İstanbul'a gelip yerleştiği öğrenilen Ahmet Uzun'un cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi. Ahmet Uzun'un ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında 'Hızlı yaşa genç öl' yorumunu yaparak bir fotoğraf paylaştığı görüldü.